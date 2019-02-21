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مصرع عامل بالسيرك عقب سقوط "كونتينر" حديدى فوقه فى المنوفية

الخميس، 21 فبراير 2019 11:38 ص
مصرع عامل بالسيرك عقب سقوط "كونتينر" حديدى فوقه فى المنوفية جثة- أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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لقى عامل من عمال سيرك الحلو مصرعه وذلك إثر سقوط "كونتينر" عليه أثناء تجهيز السيرك بجوار إستاد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من مصرع عامل من عمال سيرك الحلو، وذلك إثر سقوط "كونتينر" عليه أثناء تجهيز السيرك بجوار إستاد شبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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