محمد شبانة من "اليوم السابع" يدعو الصحفيين للمشاركة فى انتخابات النقابة

كتب محمد السيد - تصوير أشرف فوزى

استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، اليوم الخميس، محمد شبانه ، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس فوق السن، ضمن جولاته الانتخابية التى يقوم بها بالمؤسسات الصحفية قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة.

وكان فى استقبال، محمد شبانة ، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، أكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام وعمرو جاد وعصام شلتوت رؤساء التحرير التنفيذيين لليوم السابع والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من القيادات والصحفيين.

فى البداية ، رحب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع بمحمد شبانة ، مؤكدا أنه دائما مهتم وداعم لقضايا الصحفيين ويعى جيدا الدور الذى يجب أن تلعبه النقابة وأنه صاحب مواقف ثابتة وصادقة فى جميع القضايا التى تعرضت لها الصحافة والنقابة والصحفيين خلال الفترة الماضية.

وقال محمد شبانه،المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن ، أنه سعيد بالتواصل الدائم مع جميع الصحفيين بشكل عام وصحفى اليوم السابع بشكل خاص ، فهم صحفيين يملكون قدر كبير من الموهبة والعمل الجاد و استطاعوا تقديم عمل صحفى متميز على مدار السنوات الماضية ، مؤكدا على سعادته بالعمل على خدمتهم وجميع الزملاء فى النقابة.

وأضاف محمد شبانة ، إنه حريص على متابعة العمل الصحفى فى اليوم السابع صاحب التجربة المتميزة والتى يقودها رئيس تحرير محترف وهو خالد صلاح ، مؤكدا على ضرورة أن يكون لمؤسسة كبيرة وناجحة مثل اليوم السابع صوتا وعضوا فى مجلس نقابة الصحفيين خاصة وأن اليوم السابع بجميع إصداراتها تمتلك كتلة تصويتية كبيرة قرابة 410 صوتا إنتخابيا كفيلا بإنجاح أكثر من عضو فى مجلس النقابة ومنهم يوسف أيوب ، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد محمد شبانة على ضرورة أن يشارك جميع الصحفيين فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس نقابة قوى دون أن يكون هذا الاختيار مرتبط بأسماء بعينها ، لافتا إلى المشاركة القوية فى الانتخابات تنتج مجلس نقابة قوى يدافع عن الصحفيين والصحافة.