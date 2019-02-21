محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية لمدينتى بنها وطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا، لمتابعة الخطة الاستثمارية بالمراكز والمدن والاحياء منها مدينتي بنها وطوخ، وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية، وأشرف سالم مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة.

وأكد المحافظ، على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال علي أرض الواقع، مؤكداً ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

كما أكد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من خطة الرصف الشوارع ورفع كفاءتها والاهتمام بمنظومة القمامة وشراء ما يلزم من مستلزمات تسهم في رفع كفاءة المنظومة كالمعدات أو صناديق القمامة، مكلفا رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية بها متابعة العمل على الطبيعة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأعمال قبل البدء فى تنفيذ الأعمال بالشوارع.