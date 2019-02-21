محافظ الدقهلية: ميزانية الرصف 40 مليون جنيه وصرفها قبل نهاية السنة المالية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الخدمات التي تقدمها الدولة هي حق أصيل للمواطنين، وان المواطنين يدركون جيدا الظروف التي تمر بها مصر، والمؤامرات التي تحاك بها، ومن ثم زادت الرغبة لدى العديد من المواطنين في المشاركة المجتمعية لتخفيف الاعباء عن كاهل الدولة، قائلا : "منذ ان جئت إلى الدقهلية قمت بالتواصل مع كافة طوائف المواطنين بالدقهلية، ووجدت استجابة سريعة من أبنائها، وزادت مساحة المشاركة المجتمعية بشكل لم أكن اتوقعه، وتدفقت أنهار الخير من كل مكان على أرض الدقهلية للوقوف إلى جانب المواطنين المحتاجين".

واستجابة لرغبات العديد من المواطنين في رصف الشوارع التي يقطنون بها، ونظرا لمحدودية الميزانية المخصصة للرصف في الدقهلية، والتى تبلغ 40 مليون جنيه فقط، وتم صرفها بالكامل على الرغم من عدم انتهاء السنة المالية، وإبداء عدد من المواطنين رغبتهم في المشاركة في تكلفة عمليات الرصف، فقد تم الاتفاق على أن الشوارع التي يطلب المواطنين المقيمين بها رصفها وهي خارج خطة المحافظة للرصف هذا العام، وخاصة بالشوارع الضيقة، يتم الموافقة على رصفها فورا على أن تتحمل المحافظة 50٪ من تكلفة الرصف مع المواطنين، على أن يتم تدبير حصة المحافظة من مواردها الذاتية.