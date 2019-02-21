محافظ أسوان: هدفنا لفت أنظار العالم لمصر من خلال الفعاليات الثقافية والفنية

أسوان ندى سليم

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن انطلاق العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية خلال الأيام الحالية بمحافظة أسوان يستهدف إلى لفت أنظار العالم نحو مصر، خاصة أن عيون مصر تتجه إلى إفريقيا من خلال أسوان وأيضاً تتجه القيادة السياسية والشباب المصرى صوب أسوان، كما يؤكد على أهمية الدور التى تلعبه المحافظة فى دعم العلاقات المشتركة مع القارة السمراء.

وأضاف محافظ أسوان، خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، أنه سيتم تنظيم الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون فى ليلة تعامد الشمس بمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية، يعقبه مشاهدة عرض الصوت والضوء بالمعبد، موضحا أن حفل التعامد سيتم بحضور ٧ وزراء أبرزهم السياحة والآثار والثقافة، فضلا عن اختتام الفعاليات بحفل فنى بمنطقة السوق بأبو سمبل.

في حين أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن مهرجان أسوان الدولى الثالث لأفلام المرأة يعتبر بمثابة حوار سينمائى بين المبدعين بمختلف قارات العالم لإبراز دور المرأة وقضاياها على الوجه الأكمل.

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر لكل العاملين بمحافظة أسوان لتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المهرجان بهذه الصورة.