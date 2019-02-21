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قضايا الدولة تعيد 30 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى للحكومة

الخميس، 21 فبراير 2019 02:03 م
قضايا الدولة تعيد 30 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى للحكومة هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده على حكم من المحكمة الإدارية العليا، تمكنت من خلاله من استرداد 30 فدانا بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. 
 
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيان له اليوم الخميس، إن الهيئة حصلت في 25 ديسمبر الماضي على حكم من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 57228 لسنة 60 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر 24 يونيو 2016، في الدعوى رقم 54512 لسنة 66 ق قضاء إداري، والقضاء مجددا برفض الدعوى. 
 
وأضاف ان الحكم الملغي كان قد أجاب المدعى إلى طلبه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي للمدعى لمساحة الـ 30 فدانا الكائنة بناحية غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر الفدان 2700 جنيه.

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