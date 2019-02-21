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غرفة عمليات الكرامة: الجيش الليبى يسيطر على حقل الفيل النفطى جنوب البلاد

الخميس، 21 فبراير 2019 06:37 م
غرفة عمليات الكرامة: الجيش الليبى يسيطر على حقل الفيل النفطى جنوب البلاد الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة و أحمد عبد الرحمن
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أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سيطرة قوات الجيش الوطنى على حقل الفيل النفطى جنوب البلاد.

 

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، أن قوات الجيش الليبى تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على حقل الفيل النفطي جنوب البلاد، مشيرة إلى أن القوات تستعد لتسليم الحقل إلى قوات حرس المنشآت النفطية كونها الملكفة بتأمين حقول النفط الليبية.

 

كانت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت أمس الأربعاء، سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة مرزق جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي مستمرة في مطاردة فلول الإرهابيين.


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