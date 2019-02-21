صور... وزير الطيران يؤكد سعي مصر لتعزيز التعاون مع الأفارقة بكافة المجالات

دعا الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني إلي ضرورة تطوير البنية الأساسية وتعزيز أنظمة الأرصاد الجوية و الإنذار المبكر وتحديث المراكز الإقليمية الإفريقية خاصة في ظل التنامى المتسارع في هذا المجال عالمياً والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة، وأشار إلي أهمية هذا الملتقى الذي يعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات وتحديد الخطط الإستراتيجية الإفريقية خلال الفترة القادمة التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة للقارة السمراء.

وأكد الفريق يونس المصري خلال كلمته بأعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري الإفريقى للأرصاد الجوية علي سعي مصر الدائم نحو تعزيز أواصر التعاون بينها وبين أشقائها الأفارقة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأرصاد الجوية لما يقدمه هذا المجال من خدمات للارصاد الجوية والهيدرولوجية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها الدول الافريقية ،حيث شهدت القارة السمراء ظهور عدداً من الظواهر البيئية مثل موجات الجفاف والفيضانات والعواصف التي أودت بحياة الكثير من أبناء القارة، وكان لابد من تكثيف الجهود والعمل بشكل دائم على إيجاد الحلول الفعالة للتعامل مع تلك الظواهر.

وأضاف المصري أن المؤتمر هذا العام سوف يضع آلية لتنفيذ الإستراتيجية الإفريقية المتكاملة والتي تم إقرارها عام 2013 لتطوير خدمات الأرصاد الجوية .

وخلال المؤتمر أكد المصرى على ضرورة استكمال برنامج الفضاء الأفريقي الذى أقره الاتحاد الافريقى بأديس أبابا عام 2016 والذى سيساهم بشكل كبير فى توفير خدمات التنبؤ للحد من المخاطر والكوارث وتجنب آثارها كما سيقوم بتوفير البيانات والمعلومات الحيوية عن الارصاد الجوية والمناخ والماء بشكل افضل داخل افريقيا من خلال الجيل الثالث من الأقمار الصناعية ، وكذا تنفيذ توصيات إعلان ابيدجان الذى تم اعتماده عام 2018 والمتعلق ببيانات الجيل القادم من الأقمار الصناعية لضمان الاستغلال الأمثل للبيانات لتعزيز القدرات الافريقية على الصعيدين الاقليمى والوطنى.

حضر المؤتمر البروفيسور بيتر تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الإتحاد الأفريقي، وجيلبرتو كارفالهو سيلفا رئيس مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية، وبمشاركة 250 شخصية من بينهم 19 وزيراً من المعنيين بشئون الأرصاد الجوية بأفريقيا و54 من رؤساء هيئات الأرصاد الجوية وعدد من ممثلي الوزراء ولفيف من خبراء الأرصاد الجوية الأفارقة.