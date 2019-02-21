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الخميس، 21 فبراير 2019 01:11 م
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للوقوف على جاهزية القوات..

صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم

الخميس، 21 فبراير 2019 11:59 ص
صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم جانب من تفقد مدير الأمن للخدمات
المنوفية- محمد فتحى
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أجرى اليوم الخميس، اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، جولة ميدانية تفقدا خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات التأمين والمنشآت الهامة بمدينة شبين الكوم، وشملت الجولة تفقد الخدمات بمطرانية شبين الكوم، سجن الترحيلات، والمحكمة، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام، وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقى بالضباط والأفراد .

وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات .

 

مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية (1)
 

 

مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية (2)
 

 

مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية (3)
 

 

مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية (4)
 

 

مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية (5)
 

 

مدير الأمن يتفقد الخدمات الأمنية (6)
 

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