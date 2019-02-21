تعليم الإسكندرية : استبعاد 2 من مديرى المدارس الابتدائية بـ"المنتزه" للتقصير

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدر مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم قرارًا باستبعاد مدير مدرسة الشهيد أحمد محمد حمدى شيبوب الابتدائية ( المعمورة سابقا ) بفترتيها الصباحية والمسائية بإدارة المنتزه التعليمية .

وأشار بيان صادر اليوم ان ذلك للقصور فى أداء الواجبات الوظيفية وعدم انتظام العملية التعليمية ووجود رواكد خشبية بالمدرسة وسوء مستوى النظافة وسوء مستوى الإضاءة وحالة المدرسة المتردية فى الصيانة.

وأصدر مصطفى العجمى تعليمات بتكثيف المتابعة على المدرسة لإزالة السلبيات وجوانب القصور الموجودة بالمدرسة .