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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بمبيعات المتعاملين الأجانب

الخميس، 21 فبراير 2019 03:08 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات بمبيعات المتعاملين الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 836.260 مليار جنيه.
  
وبلغ حجم التداول على الأسهم 239 مليون ورقة مالية بقيمة 989 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.1 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.93%، والعرب على 9.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.75%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 1.4 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 15146 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2469 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 19081 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 717 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1811 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 489 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 109 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

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