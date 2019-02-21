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تحرير 1246 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 21 فبراير 2019 09:34 ص
تحرير 1246 مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مروريه-ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنة مدير إدارة المرور لتسيير السيولة المرورية، التى أسفرت عن تحرير 1246 مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، التى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 40 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 25 شقة مفروشة و23 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.


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