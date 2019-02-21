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تأجيل نظر طعون المتهمين بـ"مقتل ميادة أشرف" لجلسة 18 أبريل لاستمرار المداولة

الخميس، 21 فبراير 2019 01:58 م
تأجيل نظر طعون المتهمين بـ"مقتل ميادة أشرف" لجلسة 18 أبريل لاستمرار المداولة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قررت محكمة النقض اليوم تأجيل نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين، على أحكام السجن المؤبد والمشدد ضدهم لجلسة 18 أبريل المقبل لاستمرار المداولة.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.
 
يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

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