انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهى "المنطقة السادسة، المنطقة الثامنة، الحى الثامن، وجميع مشاريع حسن المأمون، شارع الطاقة، بنك الإسكان والتعمير، المبعوثين القضاة"، وذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الرابعة من اليوم نفسه، نظراً للأعمال الجارية لتطوير شارع مصطفى النحاس .