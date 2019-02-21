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انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

الخميس، 21 فبراير 2019 12:03 ص
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات انقطاع المياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهى "المنطقة السادسة، المنطقة الثامنة، الحى الثامن، وجميع مشاريع حسن المأمون، شارع الطاقة، بنك الإسكان والتعمير، المبعوثين القضاة"، وذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الرابعة من اليوم نفسه، نظراً للأعمال الجارية لتطوير شارع مصطفى النحاس.

 

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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