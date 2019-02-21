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انطلاق مشروع "أولمبياد الطفل المصرى" لتأهيل الأطفال بالأقصر

الخميس، 21 فبراير 2019 12:00 ص
انطلاق مشروع "أولمبياد الطفل المصرى" لتأهيل الأطفال بالأقصر حفني بركات حفني وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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قال حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إن حلم "أولمبياد الطفل المصرى” تحول إلى حقيقة واقعية فقد كان حلما لأطفال وطلائع مصر، وحاليا تبلور فى صورة محاكاة للأولمبياد من خلال مشاركتهم فى بطولة تنافسية حقيقية ممهدة للمنافسة الدولية من خلال دورة للألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف وكيل شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المديرية انطلقت فى تكثيف الاستعدادات لانطلاق فعاليات المشروع القومى "أولمبياد الطفل المصرى” فى نسخته الأولى للمرحلة العمرية من 12-15 عاما تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والبرامج بوزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية بما فيها الأقصر.

وأوضح حفنى بركات حفنى، أنه تمت مناقشة الخطوات الرئيسية لانطلاق المشروع القومى بعقد اجتماع تنسيقى مع رؤساء أقسام الطلائع بالإدارات الفرعية بنطاق المحافظة، لبحث مشاركة مراكز الشباب بفعاليات المشروع القومى، وتم بحث سبل التصفيات بين الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة وتصعيد الفائزين لكل لعبة للتمثيل على مستوى الجمهورية.


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