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السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالبدراشين

الخميس، 21 فبراير 2019 12:49 م
السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة مواطن بالبدراشين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "محمد.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالبدرشين.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد.ع"، وآخر تهمة سرقة المبلغ المبين قيمة وقدرا المملوك للمجني عليه "ابراهيم . س"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاما باستدراجه لمكان الواقعة بناء علي حيلة قام بها المتهم وآخر مجهول، بأنهم سيردون إليه سيارته حال تواجده بمسرح الواقعة، حتي قاما بإشهار أسلحة نارية كانت بحوزتهما مهددين إياه، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته بالإكراه ولاذا بالفرار.
 
 
 

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