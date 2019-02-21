الاستماع لأقوال عمال دفن الموتى لكشف غموض العثور على جثة مقابر أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر لأقوال عدد من المسئولين عن دفن الموتى بمقابر مدينة 6 أكتوبر، فى محاولة لكشف غموض العثور على جثة عامل مصاب بطلق نارى، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بمقابر مدينة 6 أكتوبر، فانتقل العقيد فوزى عامر مفتش المباحث الجنائية، والمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بطلق نارى.

وشكل العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وعاين الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، وجمع الأدلة حول الواقعة.

وعثر رجال المباحث على دراجة بخارية ملك المجنى عليه، بمحيط العثور على الجثة، وبدأ رجال المباحث فى فحص علاقات وخلافات القتيل، والاستماع لأقوال أفراد اسرته، للتوصل للدافع وراء ارتكاب الجريمة، وهوية مرتكبها.