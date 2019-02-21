video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 09:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويصيب آخر ويصادر قاربين فى بحر غزة

الخميس، 21 فبراير 2019 09:19 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويصيب آخر ويصادر قاربين فى بحر غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 4 صيادين وصادرت قاربين، فيما أصيب صياد آخر إثر قيام قوات الاحتلال بصدم قاربه، فى تصعيد جديد لاعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين فى جنوب قطاع غزة فجر اليوم.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين، فى تصريح، إن بحرية الاحتلال اعتقلت أربعة صيادين فلسطينيين على مسافة 11 ميلا قبالة شواطئ مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة.

وأشار بكر إلى أن قوات الاحتلال صادرت مركبى صيد للصيادين الأربعة، بعد إطلاق النار تجاههم بشكل مُكثف.

وفى ذات السياق، أصيب الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة قبالة شواطئ رفح إثر قيام قوات الاحتلال بصدم قاربه بشكل متعمد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالقارب.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة قواربهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ وتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد منها عن العمل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى الضفة الغربية ويهدم منزلين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مخيم العودة وسط غزة بصاروخين

الاحتلال

فلسطين

غزه

قوات الاحتلال




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة