الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين ويصيب آخر ويصادر قاربين فى بحر غزة

غزة (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 4 صيادين وصادرت قاربين، فيما أصيب صياد آخر إثر قيام قوات الاحتلال بصدم قاربه، فى تصعيد جديد لاعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين فى جنوب قطاع غزة فجر اليوم.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين، فى تصريح، إن بحرية الاحتلال اعتقلت أربعة صيادين فلسطينيين على مسافة 11 ميلا قبالة شواطئ مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة.

وأشار بكر إلى أن قوات الاحتلال صادرت مركبى صيد للصيادين الأربعة، بعد إطلاق النار تجاههم بشكل مُكثف.

وفى ذات السياق، أصيب الصياد عبد الله حاتم أبو سليمة قبالة شواطئ رفح إثر قيام قوات الاحتلال بصدم قاربه بشكل متعمد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالقارب.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة قواربهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ وتتراجع عن المساحات التى سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد منها عن العمل.