video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخميس، 21 فبراير 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20 

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18 

الإسكندرية 08 17      

بلطيم 08 17  

مطروح 07 18 

السلوم 07 17 

سيوة 05 20   

بورسعيد 12 18

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 08 20

السويس 08 19

العريش 11 17 

رفح 10 16    

رأس سدر 12 19        

نخل 02 17    

نويبع 14 20   

طابا 12 18    

كاترين 01 12 

الطور 10 21   

شرم الشيخ 14 22      

الغردقة 12 24 

مرسى علم 12 23       

الفيوم 11 20  

بنى سويف 11 20       

المنيا 10 20    

أسيوط 07 21 

سوهاج 07 22 

قنا 08 23      

الأقصر 08 24 

أسوان 09 24  

أبوسمبل 08 24 

الوادي الجديد 05 24   

شلاتين 12 23 

أبو رماد 14 22

راس حدربة 14 22      

حلايب 15 22

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 30

المدينة 09 23  

الرياض 15 24 

المنامة 06 18   

أبوظبي 18 24 

الدوحة 15 23 

الكويت 08 21

دمشق 02 14  

بيروت 12 18  

عمان 03 12  

القدس 04 13 

غزة 08 17     

بغداد 07 21   

مسقط 16 24 

صنعاء 06 16  

الخرطوم 16 30 

طرابلس 10 19

تونس 07 19  

الجزائر 07 16

الرباط 08 19  

نواكشوط 14 29        

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -01 08  

إسطنبول 04 13         

إسلام آباد 10 18       

نيودلهي 15 22 

جاكرتا 24 31

بكين -03 08

كوالالمبور 24 32        

طوكيو 05 15  

أثينا 04 16    

روما 02 14    

باريس 03 12  

مدريد 02 13  

برلين 06 11   

لندن 02 10   

مونتريال -12 -09

موسكو -03 02        

نيويورك -01 02        

واشنطن 01 02


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة