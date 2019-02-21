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الخميس، 21 فبراير 2019 01:53 م
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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات العقارات والاتصالات والنقل

الخميس، 21 فبراير 2019 01:31 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات العقارات والاتصالات والنقل بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  بنسبة 0.05% رابحاً عدد 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2633.69 نقطة.   
  
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 201 مليون سهم محققة ما قيمته 284 مليون درهم من خلال تنفيذ 3667 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 15 سهماً، فيما انخفض 18 سهماً، واستقر سهم.
 
وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.64%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.41%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.37%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 9.59%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.27%.
 

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