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احتفالية إفريقية بأبو سمبل بمناسبة تعامد الشمس

الخميس، 21 فبراير 2019 08:19 م
احتفالية إفريقية بأبو سمبل بمناسبة تعامد الشمس احتفالية إفريقية بأبو سمبل بمناسبة تعامد الشمس
كتبت آمال رسلان
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قضى السفراء الأفارقة ليلة حافلة بالغناء فى ساحة معبد أبو سمبل قبل ساعات من تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى تلك الظاهرة التى تشهد حضور عالمى، بعد أن اصطحبتهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى جولة بالمعبد خلال زيارتهم للمدينة.
 
 
 
وشملت الحفلة عروضا فنية من مختلف الدول العربية والافريقية والاسيوية، وحضر الاحتفال وزراء الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، والاستثمار سحر نصر، ومحافظ اسوان اللواء احمد ابراهيم، وعقبها حضر الوفد عرض الصوت والضوء.
 
 
يأتى هذا فى إطار الجولة التى تنظمها وزارة السياحة احتفالا بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، و طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، والسيد ماجد أبو الخير وكيل اللجنة.
 
 
ويضم الوفد ٢٢ من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم أبرزهم سفراء الكاميرون الذى يعد عميد السفراء الأفارقة، وغانا وغينيا ومالى وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الإفريقية.
 
 
يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا وإلقاء الضوء على الإمكانيات السياحية التى تتمتع بها كل مدينة سياحية على حدا Branding by destnation ، حيث تعتبر هذه الاحتفالية هى أول حدث أفريقى يتم تنظيمه هذا العام ، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الإفريقية يونيو المقبل.
 
 
وقامت الدكتورة رانيا المشاط خلال استقبالها للوفد الإفريقي فى مطار القاهرة بالترحيب بهم، وحرصوا على التقاط صورة تذكارية.
 
 
ومن جانبهم أعرب السفراء الأفارقة عن سعادتهم بدعوة وزارة السياحة لهم للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدين على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التى تحمل دلالات ورسائل كبيرة للعالم وتعكس دور مصر الريادى داخل القارة السمراء خاصة مع رئاستها للاتحاد الافريقي.
 
 
 
 

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وزارة السياحة

ابو سمبل

الصوت والضوء

تعامد الشمس




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