اتفاق تعاون بين بنك مصر والمجلس التصديرى للصناعات الطبية لمساندة الشركات

كتب إسلام سعيد

وقع المجلس التصديري للصناعات الطبية اتفاق تعاون مع بنك مصر لتقديم كافة المنتجات المصرفية للشركات المصرية العاملة في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات تمويلية لأعضاء المجلس التصديرى للصناعات الطبية، وكذا تطوير وتنمية قطاعات الصناعات الطبية والعمل على تقديم كافة التسهيلات لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.

وقال المجلس التصديري فى بيان له، إن الاتفاق يهدف إلى مساعدة الشركات في مجال الصناعات الطبية للتوسع في الأنشطة التصديرية مع توفير الدعم الفني والتقني للشركات وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تختص بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية.

وبحسب بيان المجلس، سيقوم البنك بتقديم حزمة من الخدمات والأدوات غير التقليدية من أجل تنمية الصادرات المصرية في مجالات الصناعات الطبية، هذا إلى جانب أن بنك مصر بصدد افتتاح فرع فى الصومال، كما أن المجلس التصديري للصناعات الطبية ممثلاّ فى شركة EGYCOPP (شركة مكونة من 26 عضو من أعضاء المجلس) بصدد افتتاح مركز لوجيستى فى الصومال ليخدم قطاعات المجلس التصديرى للصناعات الطبية وقطاعات أخرى لخدمة المستهلك الصومالي.

والجدير بالذكر أن بنك مصر لديه العديد من الفروع فى الدول الأفريقية مثل الكوت ديفوار وأوغندا وغينيا وكينيا وذلك لحل مشاكل التصدير فى أفريقيا وتغطية المخاطر التى تواجه المصدرين فى أفريقيا.