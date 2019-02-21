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إيران: لا يمكن استبعاد الصراع العسكرى مع إسرائيل

الخميس، 21 فبراير 2019 01:37 ص
إيران: لا يمكن استبعاد الصراع العسكرى مع إسرائيل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز
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اتهم وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف فى سوريا وقال إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكرى بين البلدين.

وقال ظريف لصحيفة زود دويتشه تسايتونج إن وجود إيران فى سوريا بناء على دعوة الحكومة السورية بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوى اللبنانى والسورى بالإضافة إلى القانون الدولي.

وأضاف فى مقابلة مع الصحيفة تنشر يوم الخميس "هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائما خطيرة".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكرى بين إيران وإسرائيل أجاب ظريف "كلا، لكننى لا أستطيع استبعاد الاحتمال".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات فى سوريا على مدار السنوات الماضية وإنها ستكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وتحاول إسرائيل التصدى للنفوذ الإيرانى فى سوريا حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد فى الحرب التى اندلعت عام 2011، وقالت إن أفعال الجمهورية الإسلامية هى العامل الرئيسى الذى يزعزع الاستقرار فى الشرق الأوسط.

وفى معرض حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد اتهم ظريف إسرائيل بالسعى إلى الحرب وحذر من أن أفعالها هى والولايات المتحدة تزيد من احتمالات حدوث صدام فى المنطقة.


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