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إحالة طبيبة صيدلانية للتحقيق بسبب بوست عبر "فيس بوك"

الخميس، 21 فبراير 2019 01:11 م
إحالة طبيبة صيدلانية للتحقيق بسبب بوست عبر "فيس بوك" الفيس بوك
بنى سويف – هانى فتحى
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أحال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، طبيبة صيدلانية بإحدى الوحدات الصحية بمركز ببا جنوب المحافظة للتحقيق العاجل، ونقلها إلى ديوان مديرية الصحة لحين انتهاء التحقيقات على خلفية قيامها بسب وقذف النساء بمركز ببا على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى بمركز ببا جنوب بنى سويف حالة من الجدل عقب قيام طبيبة صيدلانية بكتابة منشور على الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قامت خلاله بسب وقذف النساء بمركز ببا بعبارات لا تليق والتى قوبلت بالرفض من الأهالي وطالبوا بفتح تحقيق عاجل للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة الصيدلانية على هذه العبارات في حقهم.

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف ل"اليوم السابع" إنه أحال الواقعة للتحقيق العادل بعد تلقيه شكاوى عدة من بعض أهالى مركز ببا مشيرا إلى أنه لن يتهاون فى تلك الواقعة ولن يقبل اى إساءة لأى مواطن فى محافظة بنى سويف.

 

 

 


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