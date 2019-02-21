أمن الإسكندرية يضبط 4 طن خرشوف غير صالح للاستهلاك الآدمى

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" خاص بإحدى شركات الصناعات الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

وتم ضبط 4 طن من الخرشوف المجهز داخل محلول به تغير بالخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك معبأ داخل 33600 صفيحة غير مطابقة للمواصفات بها صدأ ومتهالكة وخالية من البيانات.

وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.