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نقابة الصيادلة: "الصحة" وافقت على تكليف دفعة 2017.. والنتائج خلال أسبوعين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:23 م
نقابة الصيادلة: "الصحة" وافقت على تكليف دفعة 2017.. والنتائج خلال أسبوعين الدكتورة عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، الذى انتهى منذ قليل، تم إعلان موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على تكليف دفعة 2017 للصيادلة، مشيرا إلى أن الموافقة تشمل كل من تقدم برغباته.
 
 
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التكليف خلال أسبوعين، بعد اعتماد وزيرة الصحة للقرار غدا الخميس، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع دفعة الصيادلة 2017 حسب احتياجات الوزارة، لافتا إلى أن أعداد المنتظر تكليفهم حوالى 14 ألف صيدلى.
 
 
وكان عدد من الصيادلة دفعة تكليف 2017، قد شكوا من تأخر إعلان وزارة الصحة عن حركة التكليف، إذ كان مقررا الإعلان عنها نوفمبر الماضى.

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نقابة الصيادلة

تكليف صيادلة 2017

تكليف الصيادلة




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