نادى القضاة: اختراق صفحة ابنه النائب العام محاولات لإثارة البلبلة من الجماعات الإرهابية

كتبت هدى أبو بكر

أصدر نادى القضاة بيانا أكد فيه اختراق الحساب الشخصى لـ مروة بركات ابنه الشهيد المستشار هشام بركات، ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة بأنه جاء فى البيان، أن ما حدث يأتى فى محاوله بائسة لإثارة البلبلة فى الرأى العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال الشهيد المستشار المرحوم هشام بركات نائب عام مصر السابق والتشكيك فى الحكم الصادر فيها ضد القتلة الإرهابيين.

وأضاف البيان، أن بعض أعوان الاٍرهاب اخترقوا الحساب الشخصى لابنة الشهيد القاضية مروة بركات على فيس بوك ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها.

وتابع البيان، وإذ يؤكد نادى قضاة مصر أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات عار تماما من الصحة، ومقصود لإثارة الفتنة فى واقعة هزت ربوع مصر، وصدر فيها حكم القضاء النهائي البات على القتلة الذين استهدفوا موكب القاضي الشهيد النائب العمومي لمصر أثناء توجهه لمكتبه بعبوات ناسفة استشهد صائما على إثر انفجارها".

وقال البيان: "وإزاء الهجمة الشرسة والتي انتهجتها الجماعات الإرهابية والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة ما هي إلا استمرار لدعواتها الخبيثة لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية لتفتيت لحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه لكي تمزق الروابط وتقطع الأواصر، لذا كان لزاما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة التي يتم نشرها من حساب "مروة بركات" على فيس بوك بعد سرقته وعدم صحتها.

وطالب نادى قضاة مصر في هذا الصدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة توعية الرأي العام ونشر الحقائق حتى لا يستغل المتربصين بمصر وبالقضاء أن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة بقولة في غير موضعها أريد بها زعزعة الثقة في القضاء المصري الشامخ