مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج: 300 سيدة فى انتخابات المحليات المقبلة

سوهاج محمود مقبول

قالت الدكتورة سحر وهبى، مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن المجلس سيدفع بــ300 سيدة فى انتخابات المحليات المحلية القادمة، وذلك عقب تدريبهن على إدارة الحملات الانتخابية وكيفية إيصال الرسالة السياسية والبرنامج الانتخابى الخاص بهن، مضيفة أن المرأة الصعيدية بصفة عامة وبسوهاج بصفة خاصة حظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذا ظهر بشكل ملحوظ حيث كانت مشاركة المرأة فى الانتخابات والخروج والتصويت أكثر من الرجال.

وأضافت مقررة المجلس القومى بسوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المراة المصرية لعبت دورا كبيرا فى الحياة السياسية المصرية منذ ثورة 1919 ومستمرة حتى الآن، لأن المرأة المصرية كما وصفها الرئيس السيسى هى صوت ضمير الأمة وعقلها النابض وأيقونة العمل الاجتماعى وصمام أمان المجتمع، وهذا إن دل فإنما يدل على إنصاف القيادة للمرأة وتقديرا لدورها البارز بالمجتمع.

وكشفت الدكتورة سحر، أن فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج يعمل على 4 محاور منها التمكين السياسى وهذا ظهر من خلال مشاركة السيدات فى الانتخابات الرئاسية 2018 وكانت من أكبر نسب التصويت وقمنا بإعداد دليل ضم 300 سيدة فى كافة المجالات بدءا من مستوى القرية وحتى مستوى المحافظة وتم إعدادها وتأهيلها من خلال دورات تدريبية يتم إقامتها فى سوهاج أو بالقاهرة أو نستقطب قيادات سياسية لتعريفهن كيفية تقديم أنفسهن فى الحملات الانتخابية وكيفية تقديم نفسها كمرشحة وكيفية تجهيز الحملات الانتخابية وهذا العدد سوف ندفع به فى الانتخابات الخاصة بالمحليات القادمة خاصة أن قانون المحليات الجديد ينص على أن يكون ربع المجلس سيدات وبهذا نكون مستعدين مبكرا لخوض انتخابات المحليات وسوف ننافس بقوة وتم اختيار تلك السيدات من ضمن السيدات أصحاب الأيادى البيضاء ولهن ثقل بمحل إقامتهن بالقرية أو المركز .

وأوضحت "وهبى" أن المجلس لم يقم بتأهيل المرأة بسوهاج سياسيا فقط بل قام بالعمل على محور التمكين الإقتصادى للسيدات للحد من البطالة بين السيدات والفتيات، فتم إعداد السيدات للمشاريع الخاصة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بالتعاون مع هيئة المشروعات الصغيرة والمجتمع المدنى بتقديم دورات عن الشمول المالى لتعريفهن كيفية التعامل الإلكترونى وكيفية الحصول على قرض وكيفية فتح حساب بالبنك.

وأشارت مقررة المجلس بسوهاج، إلى أن المجلس يسعى بشكل كبير للقضاء على عادات وتقاليد خاطئة ونحاول أن نصحح تلك المفاهيم الخاصة بها ومن أهم القضايا التى عمل المجلس عليها كانت هناك مبادرة القضاء على الثأر.

وأضافت مقررة المجلس القومى بسوهاج، أن المجلس نجح على مدار 18 عامًا فى القضاء على ظاهرة ختان الإناث من خلال القضاء على ظاهرة "الداية" ولكن مع التطور الآن تتم عملية الختان عن طريق الطبيب فقمنا بعمل مبادرة "لا لطبيب الختان" ، ومركز المنشاة من أكثر المراكز التى تتم فيه عمليات الختان والأمر يحتاج لتوعية أكثر خاصة بالقرى البعيدة والتى تنتشر بها عمليات الختان.

وفيما يتعلق بشهادت أمان مصر، قالت سحر: إن المجلس بسوهاج بالتعاون والتمويل الكامل من وزارة الأوقاف وصندوق تحيا مصر تم استخراج 3429 شهادة أمان للسيدات بقيمة 500 جنيه لكل شهادة بإجمالى مليون و712 ألفا و500 جنيه، حيث تم استهداف الأرامل والمطلقات.

وعن مشروع فرع المجلس لاستخراج بطاقات الرقم القومى لغير القادرات، كشفت سحر وهبى أنه تم استخراج 80 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات إصدار لأول مرة وتم تجديد البطاقات وإعفائهن من الغرامة لعدم التجديد وأن المجلس القومى بسوهاج استخرج بطاقة رقم قومى لسيدة زاد عمرها عن 100 سنة وأن هناك اعتقادا خاطئا بسوهاج أن استخراج بطاقة للسيدة لا يكون إلا بوفاة الزوج.