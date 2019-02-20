محافظ قنا يشهد إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى آل عوف والصادق بنجع حمادى

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور سعيد عامر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب مراسم صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي آل ابوعوف وآل صادق بنجع حمادي، وسك حضور العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين .



وفى كلمته دعا الهجان جموع الحاضرين إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة وإتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم في نبذ العنف والتعصب وقبول الأخر ، ومن ثم التعايش معا في سلم داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء علي كافة ربوع مصرنا الحبيبة.



كما وجه محافظ قنا شكره إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات والي مديرية امن قنا ولجنة المصالحات على جهودهم فى إنهاء كافة الخصومات بالمحافظة لينعم الجميع بنعمتي الأمن والأمان مؤكدا أن الخصومات تعد معوق رئيسي لعملية التنمية لذا توليه المحافظة اهتماما كبيرا لافتا ان هذا الصلح يعد الصلح 103 في سلسلة المصالحات التي بدأتها المحافظة .



فيما أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية دور كبار العائلات فى القرى والمدن فى إنهاء الخلافات فى مهدها مؤكدا علي ضرورة أن يتحلي الجميع بروح التسامح و التعقل وحل الخلافات بالطرق القانونية مؤكدا علي دور جامعة جنوب الوادى فى عقد العديد من اللقاءات والندوات لتوعية الطلاب بخطورة مشكلات الثأر وأن يكون لهم دور داخل مجتمعاتهم بنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف.



من جانبه أعرب اللواء مجدى القاضى عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر، مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين.



ومن جانبه، قال الدكتور سعيد عامر ان اليوم يوم الانتصار علي النفس الأماره بالسوء مقدما تهنئته للجميع بالصلح المبارك وناشد الجميع بالتحلي بالحكمة في حل النزاعات قبل تفاقمها.



