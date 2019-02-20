video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يشهد إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى آل عوف والصادق بنجع حمادى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:09 م
محافظ قنا يشهد إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى آل عوف والصادق بنجع حمادى جلسة الصلح
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا  والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور سعيد عامر نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب مراسم صلح القودة لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي آل ابوعوف وآل صادق بنجع حمادي، وسك حضور العديد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين .

 
وفى كلمته دعا الهجان جموع الحاضرين إلى التحلي بتعاليم الدين الإسلامي السمحة وإتباع سنة ومنهج رسولنا الكريم صلى لله عليه وسلم في نبذ العنف والتعصب وقبول الأخر ، ومن ثم التعايش معا في سلم داعيا الله أن يبارك هذا الصلح وأن يهدى جميع المتخاصمين، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء علي كافة ربوع مصرنا الحبيبة.
 
كما وجه محافظ قنا شكره إلى أبناء العائلتين لنبذهم الخلافات والي مديرية امن قنا ولجنة المصالحات على جهودهم فى إنهاء كافة الخصومات بالمحافظة لينعم الجميع  بنعمتي الأمن والأمان مؤكدا أن الخصومات تعد معوق رئيسي لعملية التنمية  لذا توليه المحافظة اهتماما كبيرا لافتا ان هذا الصلح يعد الصلح 103 في سلسلة المصالحات التي بدأتها المحافظة .
 
فيما أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي على أهمية دور كبار العائلات فى القرى والمدن فى إنهاء الخلافات فى مهدها مؤكدا علي ضرورة أن يتحلي الجميع بروح التسامح و التعقل وحل الخلافات بالطرق القانونية مؤكدا علي دور جامعة جنوب الوادى فى عقد العديد من اللقاءات والندوات لتوعية الطلاب بخطورة مشكلات الثأر وأن يكون لهم دور داخل مجتمعاتهم بنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف.

من جانبه أعرب اللواء مجدى القاضى عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين مؤكدا التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة في صعيد مصر، مؤكدا حرص مديرية الأمن على التعاون مع محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية ولجان المصالحات لدعم مبادرات الصلح بين العائلات المتخاصمة حفاظا على دماء أبنائنا موجها الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تحذو حذو العائلتين.


ومن جانبه، قال الدكتور سعيد عامر ان اليوم يوم الانتصار علي النفس الأماره بالسوء مقدما تهنئته للجميع بالصلح المبارك وناشد الجميع بالتحلي بالحكمة في حل النزاعات قبل تفاقمها.
 
 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ أسيوط يشهد جلسة صلح وتقديم الكفن لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتين

اخبار محافظات

جلسة صلح

مركز نجع حمادى

قنا اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة