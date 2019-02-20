متحدث باسم ماى: قرارات سحب الجنسية لا يتم التعامل معها باستخفاف

رويترز

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الأربعاء إن قرارات سحب الجنسية من بريطانيين تستند إلى أدلة ولا يتم التعامل معها باستخفاف.

وسحبت بريطانيا الجنسية من شابة تدعى شاميما بيجوم بعدما سافرت للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، وقالت إن القرار يرجع لاعتبارات أمنية مما أثار خلافا بشأن تبعات ترك امرأة أنجبت ابنا لأحد المتشددين تدافع عن نفسها فى إحدى مناطق الصراع.

وقال المتحدث باسم ماى "قرارات تجريد أشخاص من جنسيتهم تستند إلى كل الأدلة المتوفرة ولا يتم التعامل مع هذه القرارات باستخفاف". وامتنع المتحدث عن التعليق على قضية بيجوم البالغة من العمر 19 عاما.