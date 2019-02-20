video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عودة الوفد القضائى المصرى من أديس أبابا بعد مشاركته بورشة للهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:56 ص
عودة الوفد القضائى المصرى من أديس أبابا بعد مشاركته بورشة للهجرة غير الشرعية الوفد القضائى
كتب ــ إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
عاد إلى القاهرة الوفد القضائى المصري الذى أرسلته وزارة العدل الي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مشاركته فى ورشة العمل الاقليمية لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة فى فهم التحديات، وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة.
 
 وشارك فى ورشة العمل الاقليمية وفود من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس. 
 
وجاءت مشاركة الوفد القضائى فى ورشة العمل  بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك فى ظل تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الافريقي لهذا العام، وفى إطار دعم التعاون المصرى الأفريقي فى المجال القضائى بشكل عام وفى مجال حقوق الانسان بشكل خاص لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. 
 
وبحث الوفود خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الافريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين، وتناول الكيفية المثلي للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الإفريقي.
 
من جانبه، استعرض الوفد المصرى خلال ورشة العمل القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأيضا قيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإتجار بالبشر امام المحاكم المصرية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير العدل: البنية التشريعية تساعد فى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الاقتصادية

وزير العدل يفتتح ورشة عمل عن الإفلاس لقضاة المحكمة الاقتصادية

القاهرة

الوفد القضائى المصرى

وزارة العدل

أثيوبيا

أديس أبابا

القضاة الأفارقة

قضايا الهجرة غير الشرعية

الاتجار بالبشر

أخبار الحوادث




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة