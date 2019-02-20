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صور.. بدء تشغيل الحفار البرمائى لتطهير مأخذ المحطات السطحية بسوهاج

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:24 م
صور.. بدء تشغيل الحفار البرمائى لتطهير مأخذ المحطات السطحية بسوهاج الحفار البرمائى
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن بدء تشغيل الحفار البرمائى الذى تم شراؤه بقيمة 7 مليون جنيه للقيام بأعمال تكريك مأخذ محطات مياه الشرب السطحية والتى يبلغ عددها 12 محطة بمحافظة سوهاج.

وأوضح اللواء محمد بدرى فى بيان له، أن الحفار البرمائى يقضى على مشكلة الاطماء بمأخذ محطات مياه الشرب مما يساهم فى تحسين أداء عمل طلمبات سحب المياه بالإضافة الى زيادة جودة مياه الشرب المنتجة.

جدير بالذكر ان الشركة تسعى دائماً الى تطوير ودعم معداتها بأحدث الآلات التى تساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحفار البرمائى (1)
الحفار البرمائى 

 

الحفار البرمائى (2)
الحفار البرمائى 

 

الحفار البرمائى (3)
الحفار البرمائى 

 

الحفار البرمائى (4)
الحفار البرمائى 

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