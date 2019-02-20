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صور.. أهالى "حسين عمرو" بالبحيرة يشكون انقطاع المياه: نفسنا نشرب مياه نظيفة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:00 ص
صور.. أهالى "حسين عمرو" بالبحيرة يشكون انقطاع المياه: نفسنا نشرب مياه نظيفة انقطاع المياه
البحيرة - ناصر جودة
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"نفسنا نشرب مياه نظيفة".. بهذه الكلمات يمكن تلخيص مأساة أهالى قرية حسين عمرو التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة مع انقطاع مياه الشرب عن القرية لعدة سنوات واعتمادهم على المياه الجوفية الملوثة، مما أدى لإصابة الكثير من الأهالى بالأمراض.

وقال خالد أبو حسين، أحد أهالى القرية، لـ"اليوم السابع"، إن مياه الشرب تنقطع عن القرية لفترات طويلة لأكثر من 4 سنوات تحت زعم وقوعها فى نهاية خطوط شبكات المياه، مضيفا أن اعتماد الأهالى الأساسى لتوفير المياه على الطلمبات الحبشية التى تسحب المياه الجوفية الملوثة من باطن الأرض والتى أدت إلى إصابة معظم أهالى القرية بالأمراض الخطيرة خاصة الفشل الكلوى.

فيما أكد طلعت جلال، موجه بالتعليم، أن عدم توفير مياه الشرب لأهالى قرية حسين عمرو دون القرى المجاورة كارثة، لأن المياه هى أساس الحياة وعدم توفيرها هو حكم بالإعدام على آلاف المواطنين، مضيفا أنه تم التقدم بشكاوى عديدة إلى جميع المسئولين لإنقاذ أهالى القرية من الموت البطىء ولكن لا حياة لمن تنادى.

وقالت دعاء شعبان ربة منزل: "إذا استمرت الأوضاع كده عائلات كتيرة هترحل من القرية لأن الناس خايفة على عيالها من الأمراض"، مضيفة "أن أغلب نساء القرية مشغولات بتحويل المياه من القرى المجاورة من خلال جراكن كبيرة لتلبية احتياجاتهن مما يعرضهن لمضايقات ومشقة فوق الاحتمال".

وطالب عماد أبو عاصى، مدرس، وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بالتدخل لحل هذه المشكلة التى تؤثر على حياة آلاف المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.

من جانبه أكد المهندس محمد الديب مدير محطات مياه الشرب بالبحيرة، تكثيف الجهود لإنهاء أزمات انقطاع المياه بالقرى الواقعة بنهاية الشبكات، مضيفا أنه تم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب التى تصل إلى قرية حسين عمرو التابعة لمركز دمنهور بطول 1800 متر وبقطر 6 بوصة وذلك لتحسين ضخ المياه.

وأوضح مدير محطات مياه الشرب بالبحيرة، أنه سيتم القضاء على مشكلة توفير مياه الشرب للقرى المحرومة نهائيا مع الانتهاء من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها بمحافظة البحيرة.

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