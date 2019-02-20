رئيسة القومى للمرأة تفتتح مهرجان أفلام المرأة بأسوان .. اليوم

كتب محمود راغب

تتوجه الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء الى محافظة أسوان للمشاركة فى حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ، والذى يقام بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين ، خلال الفترة من 20 -26 فبراير الجارى.

كما سوف تفتتح الدكتورة مايا مرسى منتدى "نوت" يوم الخميس 21 فبراير الجارى ، مؤكدة أن منتدى هذا العام يأتى بعنوان "القوة الناعمة وأمن وسلم المرأة" ، ويتضمن العديد من الفعاليات على رأسها الإحتفاء بحملة" التاء المربوطة..سر قوتك" التى اطلقها المجلس لتمكين المرأة المصرية من خلال عقد ندوة لعرض أهداف الحملة وانجازاتها ، كما يتضمن المنتدى عدة جلسات لمناقشة سلم وأمن المرأة من خلال عرض رؤى عالمية مشتركة ، ودور القوة الناعمة فى سلم وأمن المرأة ، و آثار الحروب والنزعات المسلحة على النساء و النساء وبناء السلام ، الى جانب ندوة سينمائية بعنوان ( السينما ودورها فى كشف الجرائم المرتكبة ضد النساء فى النزاعات المسلحة ) ، و جلسة اخرى لمناقشة المرأة والعمل والإعلام تتضمن تكريمات لعدد من الشخصيات النسائية.

وسوف تتضمن زيارة الدكتورة مايا مرسى الى محافظة اسوان لقاء اللواء اركان حرب أحمد ابراهيم محافظ اسوان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنهوض بالمرأة فى اسوان ، كما تلتقى مع اعضاء فرع المجلس بالمحافظة اسوان .

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا العام يتنافس فيه 32 فيلماً على جوائز مسابقتى الفيلم الطويل والقصير، وسوف يتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنانة القديرة محسنة توفيق، والفنانة منة شلبي، والنجمة العالمية باربرا بوشيه، التى شاركت فى بطولة أكثر من 80 فيلمًا سينمائيًا عالميًا مع كبار المخرجين، بجانب مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية والمسرحية خلال مشوار فنى امتد أكثر من 55 عامًا ، كما يشهد حضور مجموعه من الشخصيات العالمية .