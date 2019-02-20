حبس عاطل 3 سنوات مع الشغل لانتحاله صفة موظف للنصب على المواطنين بالخليفة

كتب على عبد الرحمن

عاقبت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وأمانة سر أحمد الحسينى، عاطل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، بتهمة انتحال صفة موظف بالخليفة للنصب على المواطنين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد قيام "ش.ع" عاطل، بالنصب عليهم، بزعم عمله موظفًا، وقدرته على إنهاء أى أوراق أو قضايا متعلقة بهم مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، باستصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت بحبسه على ذمة القضية وإحالته لمحكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.