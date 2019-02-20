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حبس ربة منزل لاتهامها بقتل أبناء "سلفتها" بسبب الغيرة بمركز نقادة بقنا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:23 ص
حبس ربة منزل لاتهامها بقتل أبناء "سلفتها" بسبب الغيرة بمركز نقادة بقنا حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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قررت نيابة نقادة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة كشف غموض حادث مصرع طفلين بقرية الزوايدة بمركز نقادة، بمحافظة قنا على فترات زمنية بلغت عامان بسبب الغيرة من سلفتها.



وكشفت تحريات اللواء محمود حسن مدير مباحث قنا، إن "أسماء. ا. ع"، 24 سنة ربة منزل، قتلت الطفل الأول "على حمدتو"، عامين، وذلك بوضعه فى جوال وإلقاء الجثة فى الترعة منذ عامين، وقامت بقتل الطفل الثانى "البراء" عام ونصف، منذ أسبوعين حيث وضعت رأسه فى حوض سقاية المواشى حتى لقى مصرعه نتيجة الغرق، وتبين أن الطفلين نجل زوجها من سلفتها.



تحرر محضر بالواقعة، وتم اخطار اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا.


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