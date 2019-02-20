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الحكومة تناقش ترتيبات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ الأسبوع المقبل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:16 م
الحكومة تناقش ترتيبات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ الأسبوع المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى ترتيبات عقد القمة العربية الأوروبية التى تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ الأسبوع المقبل، والتى من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولى الدول المختلفة، بما يعكس مكانة مصر فى هذه الفترة، منوها إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ولعل فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.
 
كما أكد رئيس الوزراء أهمية البناء على ما تحقق خلال مشاركة الرئيس الناجحة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن مؤخرا، والتى شهدت كلمة للرئيس السيسي هى الأولى لرئيس دولة غير أوروبية أمام هذا المؤتمر، وتضمنت إطلاق رسائل هامة حول تحديات العصر الراهن، وضرورة التكاتف والتعاون الدولى لوضع وتنفيذ آليات قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن لجميع الشعوب، فضلا عن أهمية تصويب الخطاب الدينى لمواجهة الفكر المتطرف، كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الدول، ولقاء مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تناول بحث العلاقات الثنائية وخاصة فيما يخص الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، كما شهدت الزيارة لقاء الرئيس مع عدد من مسئولى كُبريات الشركات والمستثمرين.
 
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى الاجتماعات المكثفة التى يعقدها حاليا مع المجالس التصديرية بحضور عدد من الوزراء، مشيرا إلى أنها بدأت تسفر عن بلورة رؤية واضحة لهيكلة برنامج تحفيز الصادرات، وتعميق التصنيع المحلى، بما يسهم فى مُضاعفة الصادرات، لافتا إلى أن هذه الرؤية سيتم عرضها قريبا على المجلس حال الانتهاء منها.
 
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريرا نصف سنوى، عما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الحالية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لجميع العاملين في مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة، الذين انتهوا من هذا العمل، مطالبا كل الوزراء بمراجعة نهائية لكل النسخ التى سلمت إليهم، بحيث يتم طباعته وإرساله إلى مجلس النواب، وفقا لما تم الالتزام به فى بيان الحكومة الأول أمام البرلمان.  
 

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