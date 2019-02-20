الحبس سنة لمدير مركز أسنان بالإسكندرية لتسببه فى وفاة مريض

الإسكندرية أسماء على بدر

عاقبت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف العوضى، طبيب مدير مركز أسنان شهير بالحبس سنة مع النفاذ بتهمة الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة شاب أثناء إجراء عملية، وتغريمه 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لأسرة المتوفى.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقت نيابة أول الرمل بلاغا من أسرة شاب، مقيم بمحافظة مطروح، يفيد وفاة نجلهم أثناء إجراء عملية بمركز لعلاج وغرس الأسنان بمنطقة جناكليس، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، واتهموا مدير مركز الأسنان – هو نفسه الطبيب المعالج- بالإهمال الطبي وبالتسبب في وفاة نجلهم.

وأمرت النيابة العامة بغلق غرفة العمليات بالمركز وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لمعاينة المكان وإعداد تقرير فني يبين صحة التراخيص والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة، وضبط وإحضار مدير المركز لسؤاله وعقب مثول المذكور للتحقيق أنكر التهم المنسوبة له.

وبعرض التحقيقات على المستشار محمود الغايش المحامى العام، أمر بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنح محبوسا لمحاكمته والتي أصدرت حكمها المتقدم.