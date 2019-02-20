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الجيش العراقى ينجح فى إبطال عبوتين ناسفتين فى الموصل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:19 م
الجيش العراقى ينجح فى إبطال عبوتين ناسفتين فى الموصل عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، باعتقال إرهابى فى مخيم للنازحين ببعقوبة مركز محافظة ديالي.

وقال المصدر- فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن قوة من مديرية الأمن الوطنى والفوج النموذجى فى ديالى ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب فى مخيم للنازحين بمدينة بعقوبة، مضيفا أن عملية القبض تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة للأمن الوطني، مشيرا إلى تسليم المعتقل لمركز أمنى للتحقيق معه.

فى سياق آخر، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، اليوم الأربعاء، إبطال مفعول عبوتين داخل مستشفى قيد الإنشاء فى الموصل.

وذكرت المديرية أن فريقا من خبراء قسم مكافحة متفجرات نينوى (صقر الموصل) توجه إلى بناية مستشفى أمراض الدم الثلاسيميا (قيد الإنشاء) وعند الوصول تم العثور على عبوتين ناسفتين، مضيفا أنه تم معالجتها ورفعها من محلها بغية اتلافها كونها تشكل خطرا على السلامة العامة.

 


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الموصل




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