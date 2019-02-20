التضامن: مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية يستهدف 170 قرية بالفيوم

كتب مدحت وهبة

عقد صباح اليوم الاجتماع الاول لجنة تيسير مشروع ٢ كفاية للحد من الزيادة السكانية بمحافظة الفيوم وذلك برئاسة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وبحضور سكرتير عام المحافظة وراندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى ومديرو مديريات التضامن الاجتماعى والصحة والأوقاف بالمحافظة وممثلا عن الازهر الشريف والجمعيات الاهلية الشريكة.







وقالت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى ان الاجتماع ناقش انجازات العمل بمشروع 2 كفاية على مستوى محافظة الفيوم خلال الشهر الاول لتطبيق حملات طرق الابواب و التطبيق الأمثل للبرنامج للحد من الزيادة السكانية، مع استعراض المدخلات المختلفة لتطوير المشروع لتحقيق النتائج والتيسييرات اللازمة لفريق المشروع .



وأشارت فارس ان مشروع 2 كفاية يستهدف ١٧٠ قرية فى الفيوم باجمالى ٩٢٢١٤ اسرة مستهدفة وقد تم تنفيذ ٩٧٧٤ زيارة طرق ابواب خلال يناير و ٢٩ ندوة من خلال ٨ جمعيات اهلية شريكة حيث تستهدف حملات طرق الابواب رفع وعى السيدات بمفهوم "الأسرة الصغيرة"، من خلال تصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية والصحية الخاطئة ، للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقد تم تحويل ٢٦٩ حالة على عيادات ٢ كفاية التى قام المشروع بتطويرها حيث تحصل المستفيدات على جميع الخدمات بالمجان كما تم تحويل ٦٦٤ حالة على الوحدات الصحية







وأوضحت فارس ان حملات "طرق الأبواب" هى الية هامة لحث الاسر على تنظيم الأسرة ويتم تنفيذها من خلال البرنامج على مستوى محافظات المشروع وهى 10 محافظات على مستوى الجمهورية (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة) والتى تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا. اضافة الى أن هذة المحافظات تضم أكبر عدد من مستفيدى برنامج "تكافل "





و اكدت منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى ان مشروع (2 كفاية) يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدى لبرنامج تكافل من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة و يستهدف برنامج 2 كفاية 1,148,861 اسرة ممن لديها 3 أطفال او اقل من اسر برنامج تكافل وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز بالمحافظات العشر المستهدفة







