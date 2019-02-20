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التأديبية تعاقب مسئول بهيئة المساحة باللوم لتلفظه بألفاظ مسيئة ضد آخر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:35 م
التأديبية تعاقب مسئول بهيئة المساحة باللوم لتلفظه بألفاظ مسيئة ضد آخر المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بعقوبة اللوم، لإهانته بالقول مدير إدارة القضاء الإدارى بالهيئة المصرية العامة للمساحة أثناء العمل وبمقر الإدارة القانونية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
 
 
وأكدت المحكمة، بأن المحال سلك مسلك لا يتفق مع واجبات الوظيفة واحترامها، من خلال قيامه بإهانة زملائه فى العمل بالقول والتلفظ بألفاظ مسيئة وإشارات خارجة، وأثناء توقيعهم صباحًا بدفتر الحضور رفض توقيعهم، فضلًا عن قيامه برفع صوته عندما تسأل عن أحد الزملاء وتبين عدم وجوده، وتلفظ بعدد من الجمل التى لايجوز التفوه بها بداخل مكان العمل.
 
 
ورأت المحكمة بأن المحال بحكم منصبه وجب عليه مراعاة أداب المهنة وسلوكياتها ، واعتبرت هذا التصرف خروج على مقتضيات العمل الوظيفي ووجب عقابه.
 
 
 

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