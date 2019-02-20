اتحاد الصناعات يبحث تصنيع مكونات الصناعة محليا مع "سيماف"

كتبت – منى ضياء

يعقد اتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا يضم أعضاء غرف الصناعات الهندسية، والمعدنية، والكيماوية، وممثلى مكتب البحث والتطوير بالاتحاد، مع ممثلة مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، الخميس المقبل لدراسة إمكانية تفعيل زيادة المكون المحلى فى الصناعة المصرية.

ويناقش الاجتماع، دراسة التعاون المستقبلى وتبادل المعلومات فيم يخص المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، والتى يمكن إنتاجها من قبل المصانع المحلية، وإمكانية الاستعانة بمكاتب البحث والتطوير التابع لاتحاد الصناعات، فى استخدام النظم الهندسية العكسية فى تصميم بعض الآلات والمعدات وقطع الغيار وإحلالها بالمستورد إن أمكن.

جدير بالذكر أن الحكومة تدعم توجه زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناع المصرية لتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة وتوفير الدولار اللازم لعملية الاستيراد، حيث أن زيادة نسبة المكونات المستوردة فى الصناعة أدى لعدم انعكاس عملية التعويم على زيادة قيمة الصادرات بشكل واضح، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة استيراد أغلب المكونات من الخارج.