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وزير الكهرباء: جاهزون لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية نهاية مارس المقبل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 12:23 م
وزير الكهرباء: جاهزون لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية نهاية مارس المقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير الكهرباء أعلن أنه في نهاية شهر مارس المقبل سنكون جاهزين لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة، مشيراً إلي أن الحد الأقصى لما يمكن ربطه حالياً يصل إلى 40 ميجاوات.

وأضاف المستشار نادر سعد أنه خلال الاجتماع أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان الشقيق، ومن الممكن الحصول علي هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مصر تولى اهتماماً كبيراً لكل مشروعات التعاون مع السودان الشقيق، ونعمل جميعاً علي ما ينفع شعبي البلدين، اللذين تربطهما علاقات وطيدة.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان الشقيق، وكذا التفاوض مع الجانب السودانى لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن، علي أن تشمل الحصول علي قيمة الربط الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم استيرادها من هناك، مثل اللحوم، وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك في إطار تبادل المصالح المشتركة بين البلدين.

 

اجتماع بشان الربط الكهربائى مع السودان (1)
 

 

اجتماع بشان الربط الكهربائى مع السودان (2)
 
اجتماع بشان الربط الكهربائى مع السودان (3)

 

 

 

 

 

 


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