وزير الخارجية الصينى يؤكد رغبة بلاده فى تعميق الثقة مع إيران

رويترز

أبلغ وزير الخارجية الصينى وانج يى نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء بأن بلاده تريد تعميق "الثقة الاستراتيجية" مع إيران، وخلال استقباله ظريف في دار ضيافة حكومية في بكين، قال وانج إنه تابع كلمة ظريف يوم الأحد خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث اتهم الوزير الإيرانى إسرائيل بالسعى إلى الحرب.

وأضاف وانج في تعليقات مقتضبة أمام الصحفيين "شاهدت فى التلفزيون كيف دافعت عن حقوق إيران بصوت عال وواضح في مؤتمر ميونيخ للأمن. أعتقد أن مئات الملايين من الصينيين تابعوا أيضا ما قلته، فأنت شخص مشهور الآن".

ومضى يقول "أود انتهاز هذه الفرصة لإجراء محادثات استراتيجية متعمقة مع صديقى القديم من أجل تعميق الثقة الاستراتيجية بين بلدينا ولضمان حدوث تقدم جديد فى الشراكة الشاملة والاستراتيجية بينهما".

وأضاف وانج وفقا لما ورد في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن بكين ترى أن من المهم للغاية أن تلعب إيران دورا بناء على نحو أكبر فى الشؤون الإقليمية وتتطلع إلى ذلك.

وقال ظريف "علاقتنا بالصين ذات قيمة كبيرة بالنسبة لنا. نعتبر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين من بين أهم أوجه علاقاتنا".