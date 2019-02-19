هدية قيمة تعود لعشرات السنين من رئيسة وزراء بنجلاديش لمحمد بن زايد

كتب آسر أحمد

أهدت حسينة واجد رئيس وزراء بنجلاديش، صورة تذكارية للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، تعود لعشرات السنين.

وجمعت الصورة التذكارية التى اهدتها رئيس وزراء بنجلاديش للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الأمارات، مع والدها أول رئيس لجمهورية بنجلاديش أثناء لقائهما عام 1974.

ووجه بن زايد الشكر لرئيس وزراء بنجلاديش على الهدية القيمة التى أهدتها له، وقال "انه لشرف لى ان استقبل هدية مثل هذه".









واستقبل ولى عهد أبو ظبى أول أمس، حسينة واجد، لبحث سبل التعاون والصداقة بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.