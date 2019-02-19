video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هدية قيمة تعود لعشرات السنين من رئيسة وزراء بنجلاديش لمحمد بن زايد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:34 ص
هدية قيمة تعود لعشرات السنين من رئيسة وزراء بنجلاديش لمحمد بن زايد محمد بن زايد ورئيس وزراء بنجلاديش
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

أهدت حسينة واجد رئيس وزراء بنجلاديش، صورة تذكارية للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، تعود لعشرات السنين.

وجمعت الصورة التذكارية التى اهدتها رئيس وزراء بنجلاديش للشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الأمارات، مع والدها أول رئيس لجمهورية بنجلاديش أثناء لقائهما عام 1974.

ووجه بن زايد الشكر لرئيس وزراء بنجلاديش على الهدية القيمة التى أهدتها له، وقال "انه لشرف لى ان استقبل هدية مثل هذه".

1
 
2
 

واستقبل ولى عهد أبو ظبى أول أمس، حسينة واجد، لبحث سبل التعاون والصداقة بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Capture
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن زايد وماكرون يبحثان علاقات التعاون بين فرنسا والإمارات

محمد بن زايد يستقبل رئيسة وزراء بنجلاديش لبحث علاقات التعاون والصداقة

محمد بن زايد

بن زايد

زايد آل نهيان

الأمارات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة