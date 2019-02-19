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منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. رجال الشرطة فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 02:23 ص
منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. رجال الشرطة فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر جانب من الحادث الإرهابى
كتب محمود عبد الراضي
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قوة أمنية من رجال الشرطة البواسل "ضباط وأمناء" لم يهابوا الموت، واجهوه بكل قوة وشجاعة، لم يترددوا لحظة فى ملاحقة إرهابى يحوز عبوات ناسفة بحارة الدرديرى فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

الأبطال فور تليقهم تكليفات بملاحقة الإرهابى "الحسن عبد الله" منفذ حادث استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الإستقامة بالجيزة الجمعة الماضية، تحركوا نحو مكان وجود الإرهابي، ولم يبالوا بوجود المتفجرات بحوزته.

العيون الساهرة، كان يشغلهم شىء واحد، وهو حماية آلاف الأرواح، من خطر الإرهابي، الذى ربما يستهدف أى تجمع، فقد سبق واستهدف قوة أمنية بمحيط مسجد به مئات المصلين لكن محاولته فشلت.

الأبطال كان هدفهم إنقاذ الأرواح ولو كلفهم الأمر حياتهم، فاستشهد منهم اثنين وأصيب آخرون.

وكشفت مصادر أمنية، أن العنصر الإرهابى لم يجد مفراً من الهروب من رجال الأمن الذين قاموا بمحاصرته وتطويق المنطقة بالكامل، الأمر الذى دفعه لتفجير نفسه، وأكدت المصادر أن الحادث أثبت يقظة العناصر الأمنية فى رصد وتتبع العناصر الإرهابية التى تسعى للإضرار بالأمن والسلم العام، مشددة على أن العنصر الإرهابى كان يسعى للقيام بعمليات إرهابية إلا أن يقظة رجال الداخلية أفشلت كافة مساعيه التخريبية.


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