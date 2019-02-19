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محافظ القاهرة: الدولة تهتم بالمواطن وتقدم مبادرات رائدة لرعايته

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:02 ص
محافظ القاهرة: الدولة تهتم بالمواطن وتقدم مبادرات رائدة لرعايته اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على اهتمام الدولة بالمواطن المصرى فى كل المجالات، ويتجسد ذلك فى المبادرات التى تتم، قائلا:" شهدنا إنجاز كبير فى مبادرة فيروس سى ومبادرة حياة كريمة، قائلا: الدولة تهتم بالمواطن ويتجسد ذلك فى المبادرات الرائدة التى تتم على أرض الواقع.
 
وفى السياق، قال محافظ القاهرة خلال رئاسته للمجلس التنفيذى، المنعقد بالديوان العام، كان لنا دور إيجابى فى الفترة الماضية للحفاظ على روح المواطنين، مثل ما حدث فى منشأة ناصر، وتم الحفاظ على أرواح العشرات من المواطنين، وتم نقل الأسر وإخلاء العقارات فى أقل من 24 ساعة، وهذا ليس غريب على القاهرة.
 
ويحضر الاجتماع المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، جميع قيادات محافظة القاهرة، بما فيهم نواب المحافظ والقيادات الجديدة التى تم تعيينها فى حركة التعيينات الأخيرة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.
 

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