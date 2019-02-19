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"مارجرجس شبرا" تبدأ صلوات جنازة عضو المجلس الملى وسط حضور كثيف للأساقفة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:47 ص
"مارجرجس شبرا" تبدأ صلوات جنازة عضو المجلس الملى وسط حضور كثيف للأساقفة القمص صليب متى ساويرس
سارة علام
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بدأت صلوات الجنازة على روح القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى الراحل وسط حضور كثيف من أساقفة المجمع المقدس وشعب الكنيسة من المسلمين والأقباط من أهالى شبرا الذين عاصروا القمص الراحل.
 
 
وحضر الصلوات الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا بيسنتى أسقف حلوان والأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا مكارى أسقف ايبراشية شبرا وعدد كبير من الكهنة.
 
 
أعلنت كنيسة مارجرجس شبرا الجيوشى، وفاة القمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة وعضو المجلس الملى العام للأقباط صباح اليوم.
 
 
خدم القمص الراحل كراعى لكنيسة العذراء بشبرا ثم كنيسة مارجرجس بشبرا أيضًا وأشرف على جمعية خيرية تقدم المساعدات لأهالى المنطقة، كما كان عضوًا بالمجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس حتى وفاته صباح اليوم.
 
 
من المنتظر أن تعلن الكنيسة تفاصيل تشييع جثمانه والصلاة عليه بعد قليل.

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إلقاء نظرة الوداع على عضو المجلس الملى مساء اليوم والجنازة غدًا

صليب متى ساويرس

الكنيسة القبطية

مارجرجس شبرا




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