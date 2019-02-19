قوات سوريا الديمقراطية: داعش يصعد حرب العصابات فى سوريا

رويترز

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن تنظيم داعش الإرهابى صعد هجماته بأساليب حرب العصابات على مقاتليها فى شرق سوريا، مشيرة إلى التهديد الذى سيشكله المتشددون حتى بعد أن يفقدوا آخر معقل لهم هناك.

وتوشك قوات سوريا الديمقراطية على إلحاق الهزيمة بداعش فى آخر معقل لها بشرق البلاد، والمتمثل فى قرية باغوز، حيث تقدر القوات عدد المقاتلين المتشددين بعدة مئات فضلا عن نحو 2000 مدنى تحت الحصار.

وقال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلى داعش كثفوا هجماتهم بعيدا عن آخر جبهة على مدى الأيام الماضية. وشن تنظيم داعش هجومين قبل 3 أيام فى قرية ذيبان الواقعة على بعد 90 كيلومترا شمالي باغوز.

وقُتل فى الهجوم الأول، الذى كان عبارة عن كمين، اثنان من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وأحد مقاتلي داعش. وقال بالى إن الهجوم الثانى، الذى شنته مساء اليوم ذاته مجموعة من مقاتلى التنظيم الأجانب، شهد مقتل 3 متشددين وأسر 2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.