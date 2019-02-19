فحص بلاغات التغيب لكشف هوية فتاة تم العثور على جثتها بطريق المريوطية

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة عملية فحص لبلاغات التغيب التى تم تحريرها فى الآونة الأخيرة لكشف هوية فتاة تم العثور عليها ترتدى ملابس مدرسية ملقاة بجانب طريق المريوطية بكرداسة.

وقال مصدر أمنى إن النيابة العامة انتقلت لإجراء مناظرة للجثة وتم نقلها إلى المستشفى. وأضاف المصدر أنه اتضح من خلال المعاينة عدم وجود إصابات ظاهرة، وأن تحريات مكثفة جارى إجراؤها لكشف غموض الواقعة.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة مجهولة ملقاة بطريق المريوطية.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لفتاة ترتدى ملابس مدرسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.